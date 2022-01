Unruhe an den Börsen: Kann es US-Notenbank-Chef Powell richten?

Bei der EZB in Frankfurt gehen die Uhren anders, so viel weiß man längst. Erst am Dienstag hat der Internationale Währungsfonds verkündet, dass die weltweite Inflation weitaus höher ausfallen wird als bis vor kurzem erwartet. Doch fast zeitgleich hat der EZB-Chefvolkswirt wieder einmal fest gehalten, dass man in der Eurozone von einer sinkenden Teuerung im heurigen Jahr ausgeht. Soll heißen: Wir warten ab, legen die Hände in den Schoß, tun vorerst gar nichts - außer den Kopf im Sand zu lassen.

Das hat auch einen politischen Grund: Die EZB belässt es auf Sicht bei ihrer Nullzins-Politik, weil hochverschuldete Euro-Länder wie Griechenland oder Italien ansonsten ernsthafte Budget-Probleme bekommen würden.

Und noch etwas liegt auf der Hand: Ob Zinsangst, Rekordinflation oder die Sorge um einen Krieg in der Ukraine, die Zeiten für Anleger in denen es nur nach oben ging, dürften vorerst einmal vorbei sein. Das Auf und Ab allein zwischen Montag und Mittwoch an den wichtigsten Börsenplätzen hat das eindrucksvoll belegt.