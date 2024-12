Uniqa steigt bis 2035 aus Gas aus und hilft Kunden Richtung Net-Zero

Damit reiht sich das Unternehmen in die wachsende Liste von Finanzdienstleistern ein, die auf den Druck der Klimakrise reagieren und Verantwortung übernehmen wollen.

Klimaziele mit konkreten Zwischenetappen

UNIQA setzt auf drei wesentliche Bereiche, um seine Klimabilanz zu verbessern: das Versicherungsgeschäft, die Veranlagungen und die eigene Betriebsführung.

Der „größte Brocken“ liege laut Martin Zenker, Leiter des ESG-Office bei UNIQA, im Bereich der Veranlagung. Zwar verwaltet UNIQA bereits 2,38 Milliarden Euro in nachhaltige Investments, was rund 10 Prozent des Portfolios entspricht, doch der Ausstieg aus fossilen Investments zieht sich bis 2035 hin. Während bei Kohle schon 2025 Schluss ist, folgen Öl und Gas deutlich später. Investments in Unternehmen, die über 5 Prozent ihrer Einnahmen aus fossilen Aktivitäten erwirtschaften, sollen bis Ende 2030 (Öl) und 2035 (Gas) abgebaut sein.