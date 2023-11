Uniqa: Mehr Einnahmen, mehr Gewinn

Im Segment Schaden- und Unfallversicherung erhöhten sich die verrechneten Prämien in der ersten Jahreshälfte um 14,4 Prozent auf rund 3,24 Mrd. Euro. Die Brutto Combined Ratio - Schäden und Kosten gemessen an den Prämieneinnahmen - verschlechterte sich in diesem Bereich allerdings von 89,6 Prozent auf 92 Prozent. Ursache dafür seien höhere Belastungen durch Großschäden und Naturkatastrophen.

Ebenso gewachsen sind die Prämien in der Krankenversicherung, und zwar um 8,2 Prozent auf 1,04 Mrd. Euro. Gesunken sind sie hingegen bei der Lebensversicherung. Im Vergleich zur Vorjahresperiode verringerten sich die Prämien von gut 1,2 Mrd. auf 1,18 Mrd. Euro. Das Neugeschäft in der Lebensversicherung bewegte sich nach Uniqa-Angaben jedoch auf gutem Niveau, der Neugeschäftswert belief sich auf 97,1 Mio. Euro.