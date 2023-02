UNIQA hält Kunden trotz hoher Inflation bei der Stange

Apropos negative Effekte: Durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gab es in beiden Ländern einen Umsatzrückgang. „Wir halten aus prinzipiellen Gründen an der Ukraine fest“, so Brandstetter. Zudem gebe es dort noch ein großes Aufholpotenzial. Russland hingegen habe sich vom Zukunfts- zum absoluten Problemmarkt entwickelt. Das Neugeschäft sei gestoppt worden und es werde nichts mehr investiert. „Wir haben rund 40 Prozent weniger Prämien gehabt.“ Die UNIQA prüfe alle strategischen Optionen. Der Markt habe mit vier Prozent des Konzernertrags relativ geringe Bedeutung. Aber ob ein Verkauf um einen Rubel an einen russischen Oligarchen Sinn mache, sei die Frage. Von Sanktionen sei der Konzern jedenfalls nicht betroffen.

Mehr tangieren die UNIQA die steigenden Umweltschäden, die sich alleine in Österreich auf 115 Mio. Euro beliefen. Hier rechnet Brandstetter langfristig mit steigenden Kosten, wobei im Vorjahr hier Rückversicherungen entlastend wirkten.

44 Prozent des Gewinns von 389 Millionen Euro sollen an die Aktionäre gehen.