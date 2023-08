Tochter verkauft: Uniqa zieht sich aus Russland zurück

Zu den neuesten Zahlen: Die UNIQA hat im ersten Halbjahr 2023 mehr Einnahmen erzielt und seinen Vorsteuergewinn ausgebaut. Die verrechneten Prämien wuchsen gegenüber der Vergleichsperiode um 7,9 Prozent auf 3,7 Mrd. Euro, das Ergebnis vor Steuern kletterte von 91,4 Mio. Euro auf 215,9 Mio. Euro. Zum Plus bei den Prämien habe insbesondere die Schaden- und Unfallversicherung sowie die Krankenversicherung beigetragen.

Im Segment Schaden- und Unfallversicherung erhöhten sich die verrechneten Prämien in der ersten Jahreshälfte um 11,7 Prozent auf 2,188 Mrd. Euro. Die Brutto Combined Ratio - Schäden und Kosten gemessen an den Prämieneinnahmen - verbesserte sich in diesem Bereich von 90,4 Prozent auf 89,2 Prozent. Verantwortlich dafür seien unter anderem das starke Wachstum sowie geringe Belastungen durch Großschäden und Naturkatastrophen gewesen.

Ebenso gewachsen sind Prämien in der Krankenversicherung, um 8,7 Prozent auf 693,8 Mio. Euro. Gesunken sind sie hingegen bei der Lebensversicherung. Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Prämien von 837,6 Mio. auf 824,7 Mio. Euro. Das Neugeschäft in der Lebensversicherung bewegte sich nach UNIQA-Angaben jedoch auf gutem Niveau, der Neugeschäftswert belief sich auf 52,2 Mio. Euro. Ins Plus drehte mit 324,8 Mio. Euro ferner das Kapitalanlageergebnis, das im ersten Halbjahr 2022 noch minus 116,9 Mio. Euro betragen hatte.