RBI: Weniger Gewinn im ersten Halbjahr

Nichts Neues zu Russland

Die Einnahmen der Bank sind im ersten Halbjahr 2023 gestiegen. Der Nettozinsüberschuss legte um 25 Prozent auf 2,75 Mrd. Euro zu und der Provisionsüberschuss wuchs um 8,4 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro an.

Neue Informationen zu einem möglichen Verkauf oder einer Abspaltung der Russlandaktivitäten gab es vom Management nicht. "Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck an zwei Optionen für unser Russlandgeschäft", so Strobl. In der Zwischenzeit fahre man das Geschäft in Russland weiter zurück.

