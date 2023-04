Experte: Abspaltung von RBI-Russlandgeschäft mit Kreml abzusprechen

RBI-Chef Johannes Strobl hatte bei der Hauptversammlung seiner Bank am Donnerstag neben einem Verkauf der russischen Raffeisenbank eine Abspaltung der Bank vom Hauptkonzern als angepeilte Szenarien für seine Bank genannt. Bei einer Abspaltung würden die RBI-Aktionäre dann zwei Aktien besitzen - eine für die RBI ohne Russland und eine zweite für das Russlandgeschäft. Auch die Aktien der zweiten Gesellschaft würden laut den gesetzlichen Vorgaben dabei an einer Börse in der Europäischen Union, wahrscheinlich in Wien, notieren.

Russische Zentralbank müsse zustimmen

"Beides ist kein einfacher Spaziergang", hatte Strobl resümiert. Bei einem Verkauf benötige man einen nicht sanktionierten Käufer, die Zustimmung von fünf Behörden sowie ein Angebot, das den eigenen Wertvorstellungen entspreche. "Das russische Präsidentenbüro bestimmt den Kaufpreis, der höchstens 50 Prozent des Wertes sein kann, den ein russischer Gutachter festsetzt. Danach gibt es für diesen Kaufpreis noch eine 'Exit tax', eine Auswanderungssteuer oder so ähnlich", erläuterte er.