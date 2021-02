UNIQA-Ergebnis 2020 stark gesunken

Der UNIQA-Versicherungskonzern musste voriges Jahr einen starken Ergebniseinbruch hinnehmen. Vor Steuern blieb nach vorläufigen Angaben ein Gewinn (EGT) von 57,1 Mio. Euro, nach 296 Mio. Euro im Jahr davor, teilte die UNIQA am Donnerstag mit.

Das liegt ziemlich genau im Rahmen der Analystenprognosen. Für den schlimmsten Fall hatte die UNIQA für 2020 auch ein Minus nicht ausgeschlossen.

Entgegen der Ankündigung von April 2020, die Dividende ausfallen zu lassen, will die UNIQA für das abgelaufene Geschäftsjahr doch eine Gewinnausschüttung an ihre Aktionäre vornehmen. Die Dividende soll - wie für 2019 - bei 0,18 Euro je Aktie liegen, hieß es am Donnerstag weiter.