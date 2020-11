UNIQA verdient bestens, baut aber Mitarbeiter ab

Trotz der Covid-19-Pandemie hat der börsenotierte heimische Versicherungskonzern UNIQA in den ersten neun Monaten 2020 gute Ergebnisse eingefahren. Das dritte Quartal ist mit einem Gewinn vor Steuern von 159 Millionen Euro sogar „eines der besten der Unternehmensgeschichte. Wir sind im Kerngeschäft robust, allerdings haben wir ein Thema auf der Kostenseite“, betonte CEO Andreas Brandstetter bei der Online-Präsentation der Ergebnisse.

Damit bringt Brandstetter das Problem von Österreichs zweitgrößter Versicherungsgruppe auf den Punkt. Mit der neuen „Strategie 3.0“ will der Konzern bis 2025 fitter werden. Die Kostenquote soll von derzeit 27 Prozent der Prämien auf unter 25 Prozent sinken. Die Verzinsung des Eigenkapitals auf acht bis zehn Prozent gesteigert werden.

Das Unternehmen investiert stark in die Digitalisierung, um „Komplexität aus der Verwaltung herauszunehmen und die manuellen Eingriffe zu reduzieren“, erklärte Brandstätter. Heißt, die Verwaltung wird vereinfacht und abgeschlankt.

Für die Belegschaft bedeutet das wenige Wochen vor Weihnachten nichts Gutes. Wie bereits online berichtet, werden bis Ende 2022 in Österreich 600 der derzeit 6000 Beschäftigten abgebaut. 150 Jobs durch natürliche Abgänge, für die restlichen Betroffenen wurde ein Sozialprogramm aufgesetzt. Dafür sind 110 Millionen Euro vorgesehen, pro Jahr will die UNIQA 50 Millionen einsparen. Der Mitarbeiter-Abbau betrifft alle Bereiche und Bundesländer.

Auch in Osteuropa werden hunderte Jobs gestrichen. Details werden erst Mitte 2021 bekannt gegeben. Der Konzern beschäftigt mit der Übernahme des AXA-Geschäfts in Polen, Tschechien und der Slowakei derzeit insgesamt knapp 15.000 Mitarbeiter. Nicht nur bei der AXA, in allen 15 CEE-Ländern sind massive Kosteneinsparungen geplant.