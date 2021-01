Ärger über "Wucherzinsen" bei der Sozialversicherung

Regierung soll einschreiten

"Wenn ich meinen Kunden für nicht geleistete Zahlungen 3,38 Prozent draufschlagen würde, hätte ich die Arbeiterkammer am Hals", so die Hotel-Besitzerin, der die ÖGK bereits ausstehende Beträge fällig gestellt hat. Die ÖHV fordert hier ein Einschreiten der Regierung. Auch die Stundungsfrist für Sozialversicherungsbeiträge soll unbürokratisch verlängert werden: "Stadt-, Ski- und Wellnesshotels werden im März zum Teil nicht genug Liquidität dafür haben. Eine zeitgerechte Information über eine Verlängerung einer unverzinsten Stundung ist ein Gebot der Stunde", so Reitterer.