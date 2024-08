Top-Banker will Flaute trotzen: "Wir müssen über Wachstum reden"

145 Mrd. bis 2030

Nach einer Berechnung des Umweltbundesamtes sind bis zum Jahr 2030 rund 145 Milliarden Euro an Investitionen für die grüne Transformation in den Bereichen Energie, Industrie, Gebäuden und Verkehr nötig. „Ohne die finanzielle Power der Finanzwirtschaft wird das nicht zu stemmen sein“, ist der Banker überzeugt. Jeder Euro, der in die Zukunftsfähigkeit der heimischen Wirtschaft investiert werde, steigere Österreichs Wirtschaftsleistung. „Das ist gerade in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation von großer Bedeutung“, sagt Zadrazil.

Wirtschaft nach vorne bringen

Er fordert deshalb nicht weniger als eine „nationale Kraftanstrengung“, um die Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen. Die grüne Transformation müsse dafür ins „Zentrum der politischen Wachstumspläne“ rücken.

Zadrazil wünscht sich in diesem Zusammenhang auch zusätzliche Anreize, die die Finanzierung des Mega-Projekts unterstützen würden. Ein Beispiel dafür sei die Wiedereinführung der KESt-Behaltefrist und damit Steuerbefreiung bei grünen Finanzprodukten. Ein ähnliches Projekt, wenn auch zur generellen Vorsorge und nicht auf grüne Finanzprodukte beschränkt, hat Finanzminister Magnus Brunner verfolgt, scheiterte damit jedoch am Widerstand der Grünen.