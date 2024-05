Robert Zadrazil: „Nachhaltigkeit ist unser Kerngeschäft“

Als Partner für schwierigere Zeiten also.

Salopp sage ich immer: Wenn es einfach ist, kann es jeder machen. Kunden erinnern sich Jahre später an kritische Situationen in ihren Unternehmen und dass man ihnen, in einer Zeit, in der das nicht jeder gemacht hätte, geholfen hat. So entsteht Vertrauen und große Loyalität in einem ohnehin schon schwierigen Umfeld.

Die Immobilienfinanzierung ist aktuell nicht einfach. Wie sehen Sie das Thema?

Wir sind zuversichtlich, mit dem, was wir gemacht haben. In den vergangenen Jahren haben wir uns bei gewerblichen Immobilien sehr selektiv Projekte ausgesucht, die für uns passen. Haben dadurch vielleicht auch den ein oder anderen Marktanteil verloren – das aber bewusst.

Sie meinten, dass Nachhaltigkeit und ESG (Environment Social Governance) strategisch große Themen sind. Was heißt das in der Praxis?