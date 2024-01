"Climate Hours"-Initiative: Das sind die Klima-Vorreiter

Die Climate Hours

Vier namhafte Unternehmen haben die Dringlichkeit erkannt und sind vorne mit dabei: Wienerberger, einer der größten Ziegelhersteller der Welt; die Bank Austria und die Generali-Versicherung sowie der Steuer- und Wirtschaftsprüfer TPA. Sie alle sind Partner der Climate Hours von Glacier & KURIER. Ein Jahr lang werden sie ab sofort begleitet, werden ihre Mitarbeiter und Geschäftspartner bzw. Lieferanten (weil es ja um die gesamte Lieferkette geht) sensibilisiert und geschult, wie im Sinne einer nachhaltigen Zukunft gearbeitet werden soll. Hinzu kommen spezielle Vorträge und Veranstaltungen wie der Climate Leaders Circle im Frühjahr.

Der KURIER dokumentiert die Fortschritte und veranschaulicht in regelmäßiger Berichterstattung, was und wie „Climate Hours“-Partner den Klimagedanken in ihrem Unternehmen vorantreiben. Wer mit an Bord kommen möchte, hat noch die Gelegenheit (siehe Faktenbox).