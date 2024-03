Generali-CEO: "Investieren in keine umweltbelastenden Unternehmen"

Der größte Hebel, den wir haben, ist wahrscheinlich unser gesamtes Portfolio an Investitionen – worin wir investieren und worin nicht. Wir investieren in keine Unternehmen, die umweltbelastend sind. Stattdessen versuchen wir, grüne Investitionen zu stärken. Hier stehen wir derzeit bei einer halben Milliarde Euro. Das betrifft zwar nicht den internen Betrieb, aber ist ein indirekter Hebel, der hilft, die Welt besser zu machen.

Gregor Pilgram: Vieles. Bei uns ist die Nachhaltigkeit ein Originator unserer Strategie. Heißt, jede Entscheidung wird auch im Sinne der Nachhaltigkeit erwägt. Als Versicherungsunternehmen sind wir vielleicht nicht jemand, der extrem viel CO 2 produziert, dennoch sind wir eine Industrie, die schon die Trends der Umwelt spürt.

KURIER: Herr Pilgram, was hat eine Versicherung mit Nachhaltigkeit am Hut?

Es ist ein Vier-Säulen-Modell, an dem sich die Generali Österreich orientiert, um konsequent nachhaltiger zu werden. Wie das genau aussieht und was es kostet, erklärt Vorstandsvorsitzender Gregor Pilgram.

Und welche Strategien verfolgen Sie intern?

Unser eigenes Portfolio an Versicherungen, da gibt es klare Richtlinien. Wir versichern keine Braunindustrie, Kohle oder Geschäfte und Firmen mit hoher CO 2 -Belastung.

Dort gehen ihnen dann große Geschäfte verloren.

Es ist ein hartes Nein, das uns natürlich geschäftlich tangiert. In Österreich sind das aber ohnehin nicht so extrem viele, in anderen Ländern könnte das schon ein größeres Geschäft sein, das wegbricht.

Maßnahmen betreffen also nur potenzielle Neukunden?

Es geht auch darum, wie wir unseren Bestandskunden helfen, nachhaltiger zu leben. Da gibt es Projekte wie den SME EnterPRIZE, der KMU in vier Kategorien auszeichnet und ihnen eine Bühne gibt. Es ist eine Mischung zwischen Finanzierung und Hilfe, wie man sich auch international positioniert, weil die Preisverleihung in Brüssel stattfindet. Außerdem haben wir eine Green Assistance, die Fragen unserer Kunden beantwortet.