Trotz Krisen: Wie man sich den Traum vom Eigenheim erfüllen kann

Crowdinvesting

Die Energiewende in Afrika vorantreiben, in Vorsorgewohnungen investieren oder die Umsetzung einer solarbetriebenen Container-Bäckerei unterstützen: Crowdinvesting bietet eine alternative Anlageform. „Es ist die gemeinsame Veranlagung in unterschiedliche Projekte. Am Ende der Laufzeit bekommt man üblicherweise sein Geld mit Zinsen oder auch Sachleistungen retour“, sagt Verena Riedler von klimja. Wobei sich die häufigsten Projekte in drei Sparten gliedern: Klimaschutz, Start-ups und Immobilien.

Für wen ist Crowdinvesting?

Einerseits können Unternehmen unabhängig von einer Bank zu Kapital kommen. Andererseits sind Anleger schon mit kleinen Beträgen wie 100 Euro dabei. „Man kann so auch selbstbestimmt Projekte fördern, deren Werte man teilt“, sagt Riedler.

Was bringt es?

Das Risiko hängt vom Projekt ab. „Bei Start-ups ist das Risiko meistens höher“, so Riedler. Ansonsten kann man durchschnittlich 6-9 Prozent Rendite p. a. generieren.

Tipp der Expertin

Nie sein ganzes Geld in ein Projekt investieren und sich vorab gut über das Unternehmen informieren.