Eine Frage der Geldes: Woran man seriöse Finanzberater erkennt

Wie kann ich mein Traumauto finanzieren? Welchen Mehrwert bietet Leasing für mein Unternehmen? Wo lege ich mein Geld am besten an? Wie schaffe ich es, meinen Haushaltsplan zu optimieren? Finanzielle Fragen können schnell zu echten Sorgen werden. Dann ist es gut, einen Spezialisten an seiner Seite zu wissen. Benötigt man etwa einen Kredit oder ist daran interessiert, sein Erspartes in Wertpapieren oder Fonds anzulegen, ist für viele Menschen in Österreich die Bank die erste Anlaufstelle. Wer einen breiteren Blick auf die Dinge will, kann sich auch an unabhängige Experten wenden. „Es gibt zahlreiche unabhängige Finanzdienstleister, die bei finanziellen Fragen beraten. Diese bieten ein großes Produktportfolio, haben einen breiten Einblick auf den Markt und flexiblere Konditionen“, erklärt Christian Schuller, Obmann Stellvertreter der Fachgruppe Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer Wien (WKW).

Beratungsangebote Das Service der Wiener Finanzdienstleister ist vielen, die in Geldangelegenheiten unterwegs sind, nicht bekannt. Diese Berufsgruppe ist in der Wirtschaftskammer angesiedelt. „Über die neue Homepage ihrefinanzdienstleister.wien können sich sowohl Unternehmer als auch Privatpersonen in finanziellen Fragen informieren und dort passende Finanzberater suchen“, sagt Sascha Dastl, Obmann Stellvertreter der Fachgruppe Finanzdienstleister der WKW. 2.500 Marktteilnehmer stehen in Wien aktuell zur Verfügung und decken verschiedene Berufsgruppen ab (siehe Kasten oben). Die Listung auf der Homepage der WKW ist als Gütesiegel zu verstehen: „Vor allem seit Corona überschwemmen unseriöse Beratungsangebote im Internet den Markt. Hier treten Finanzberater auf, die das große Vermögen versprechen. Die handelnden Personen sitzen im Ausland und agieren ohne Gewerbeschein. Kunden haben so keine Sicherheit. Im Gegensatz dazu sind unsere Finanzdienstleister gewerblich konzessionierte Anbieter, die für Qualität stehen und seriös handeln“, so Dastl.

Finanzielle Fragen? Die Wiener Finanzdienstleister stehen für Fragen rund ums Geld zur Verfügung, also für Finanzierung, Veranlagung und auch Kreditauskunft. Zudem sind sie Ansprechpartner in Sachen Pfandleihe und Versteigerung. Sie bieten persönliche Beratung, unabhängige Information und flexible Unterstützung bei diversen Finanzanliegen. Sämtliche Informationen, inklusive Liste aller Firmen von A–Z findet man unter: ihrefinanzdienstleister.wien

Für jedermann? In komplexen finanziellen Fragen gilt es als Vorteil, mehrere Angebote einzuholen. „Aber oft reicht auch das nicht aus. Denn man benötigt jemanden, der bei der Entscheidungsfindung und Orientierung weiter hilft“, sagt Schuller. Viele Menschen würden auch denken, dass man ein Vermögen braucht, um zu einem Vermögensberater zu gehen. Das stimmt so nicht. „Oft geht es darum, Einsparungspotenziale zu finden, und Vermögen überhaupt erst aufzubauen. Wobei die Wiener Finanzdienstleister auch immer wieder die Situation des Kunden evaluieren und gegebenenfalls anpassen. Das wird geschätzt und ist auch unser größter Erfolg“, sagt Dastl. Und was kostet eine Beratung? Etwa zehn Prozent der Wiener Finanzdienstleister arbeitet auf Honorarbasis. Der überwiegende Teil verdient sein Geld aber über die Provision der verkauften Produkte. Dann muss für die Beratung in den meisten Fällen nicht extra bezahlt werden. Diese Serie erscheint in redaktioneller Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung der Fachgruppe der Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Wien.

