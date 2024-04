Personalrochade bei Bank Austria: Überraschender Wechsel an der Spitze

In der Unicredit Bank Austria kommt es per 1. Mai zu einem Managementwechsel, der am Dienstag per Aussendung verkündet wurde.

Der bisherige CEO Robert Zadrazil übernimmt eine neue Schlüsselfunktion in der Gruppe und steigt zum Country Manager in Österreich auf. Diese Funktion wurde in der Gruppe neu geschaffen. Zadrazil repräsentiert damit den Mailänder Mutterkonzern in Wien und wird eng mit dem neuen Vorstandschef (CEO), Ivo Vlaho, zusammenarbeiten, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

© Bank Austria UniCredit Ivan Vlaho.

Ziel der neuen breiteren Führungsspitze sei es, die starke Position der UniCredit Bank Austria am Markt weiter zu stärken. „Ich freue mich auf diese wichtige neue Aufgabe bei UniCredit. Diese neue Funktion zeigt die Bedeutung der Bank Austria für UniCredit und stärkt die Rolle Österreichs innerhalb der Gruppe. Ich werde meine Erfahrung für Österreich einsetzen, um unsere Wachstumsstrategie fortzusetzen“, sagt Robert Zadrazil, der weiter in Wien tätig sein wird.

Der gebürtige Kroate Ivan Vlaho, der zuletzt CEO der UniCredit Zagrebacka Banka war, wird diese Position zusätzlich zu seiner Rolle als stellvertretender Leiter der Region CEE übernehmen. Seine Nachfolge tritt Dalibor Cubela an, der derzeit stv. CEO in Bulgarien ist. Neues Wachstum „Meine neue Aufgabe bei der UniCredit Bank Austria ist eine spannende Chance und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Robert Zadrazil und dem Team. Die Ergebnisse waren stark und Österreich wird immer mehr zu einem wichtigen Akteur in CEE und zu einem bedeutenden Motor des finanziellen Erfolgs der UniCredit Group. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine neue Stufe des Wachstums und des Erfolgs erreichen können“, sagt Ivan Vlaho. Der neue Bank-Austria-Chef war bereits von 2016 bis 2019 in Wien tätig und zwar als Head of CEE Retail.