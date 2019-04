Unglücklich: Bittere Pleite einer Traditionsfirma für Glücksbringer

„Keiner der Erben nach den verstorbenen Gesellschaftern ist daran interessiert, die Gesellschaft fortzuführen. Die Chancen einer gesamtheitlichen Verwertung des Unternehmens stellen sich meines Erachtens eher ungünstig dar“, teilt der Firmenanwalt und Notgeschäftsführer dem Gericht mit. „Für den Fall, dass der zu bestellende Masseverwalter einen Schließungsantrag stellt, gebe ich daher bereits jetzt die Erklärung ab, der Schließung des Unternehmens zu zustimmen.“ Dazu muss man wissen, dass die beiden gesetzlichen Erben im Ausland leben.

Der österreichische Glücksbringer-Erzeuger M. Lorber GmbH mit Sitz in Wien musste Konkurs anmelden. Das bestätigt Stephan Mazal vom Gläubigerschutzverband Creditreform.

Zum Insolvenzverwalter wurde der renommierte Wiener Sanierungsexperte Stephan Riel bestellt, das Unternehmen vertritt der renommierte Wiener Rechtsanwalt Helmut Platzgummer. Insolvenzexperte Platzgummer wurde vom Handelsgericht Wien zum Notgeschäftsführer bestellt.

Gesellschafter gestorben

Die Gesellschaft betreibt einen Großhandel mit Glücksbringern, Neujahrs- und Silvesterartikeln. Seit 50 Jahren wurden Glücksbringer produziert, weltweit importiert und europaweit exportiert. In den vergangenen Jahren entwickelte sich der Geschäftsgang rückläufig. Alleiniger Geschäftsführer der M. Lorber GmbH war Herr Peter Lorber, er ist am 1. Februar 2019 gestorben, dessen Ehegattin Wilhelmine bereits am 5. September 2018. "Die Gesellschaft war damit führungslos und handlungsunfähig", heißt es weiter.