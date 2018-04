UNESCO: Kreuzfahrten gefährden das Weltkulturerbe

Auch kleinere Städte wie Tallinn in Estland oder Dubrovnik in Kroatien leiden demnach unter den Anstürmen von Kreuzfahrttouristen. "Diese historischen Städte können nicht so viele Touristen gleichzeitig aufnehmen", sagte die UNESCO-Direktorin. Die Organisation fordere die Kreuzfahrtbranche auf, mehr in nachhaltigen Tourismus zu investieren. "Die Industrie muss sich viel höhere Standards setzen", sagte Rössler. "Und der erste Schritt wäre, sauberere Schiffe zu entwickeln."