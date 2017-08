Das Traumschiff als Dreckschleuder

Wie ein schwimmender Gemeindebau schiebt sich das Schiff in den norwegischen Fjord, der längst nicht mehr so einsam ausschaut wie auf den Postkartenfotos. Zwei weitere Schiffe haben schon angelegt und ein paar Tausend Touristen auf Land geschickt – in den Geirangerfjord.

Das norwegische Dörfchen mit gerade einmal 230 Einwohnern ist jede Saison Ziel von rund 700.000 Touristen. Die meisten bleiben nur wenige Stunden, dann geht’s wieder zurück aufs Schiff und weiter zum nächsten Hafen. Eine Form der Reise, die an Fahrt gewinnt.

Vor Venedig oder Barcelona ankern zeitweise acht Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig. Was für die Reedereien ein gutes Geschäft ist, wird für die Bevölkerung zur Belastung. Auch Umweltschützer schlagen Alarm. "Die Schiffe liegen wie ungefilterte Kraftwerke im Hafen", sagt Daniel Rieger vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Denn Rußpartikelfilter wie bei Autos sucht man bei Kreuzfahrtschiffen vergeblich. Dazu kommt, dass die schwimmenden Hochhäuser auf hoher See so gut wie ausschließlich mit Schweröl befeuert werden. Dabei handelt es sich um ein Restprodukt der Raffinerien, das hohe Anteile an Schwefel, Asche, Schwermetallen und anderen giftigen Substanzen enthält.

Fahrt mit Sondermüll

Eigentlich Sondermüll, der kostenpflichtig entsorgt werden müsste. Wären da nicht die Schiffe, die damit billig fahren, sagt Rieger. Ein Schiff verursacht laut den Berechnungen von Nabu so viel Feinstaub wie eine Million Pkw und und so viel Schwefeldioxid wie 380 Millionen Autos. Dass das ungestraft möglich ist, liegt daran, dass Umweltschutz am offenen Meer keine Lobby hat.

Auf globaler Ebene macht die IMO (International Maritime Organisation) die Spielregeln. In dieser haben die großen Flaggenstaaten ein gewichtiges Wort mitzureden, denen das eigene Geschäft wichtiger ist als der Schutz der Umwelt, klagen NGO. Letztere sind in den IMO-Entscheidungsgremien überhaupt nicht vertreten.

Profitstreben

Studienergebnisse der Weltgesundheitsorganisation, wonach Schiffsabgase Krebs erregend sind und die besonders herz- und lungenschädigenden Rußpartikel noch mehrere Hundert Kilometer weit ins Landesinnere geweht werden können, verhallen weitgehend ungehört. "Einzig aus Profitgründen verzichtet ein Großteil der Branche darauf, auf höherwertige Kraftstoffe umzusteigen und ihre Schiffe mit Abgastechnik auszurüsten", ärgern sich die Umweltschützer.

Ein Vorwurf, den die Traumschiffindustrie so natürlich nicht auf sich sitzen lässt. AIDA, mit 900.000 Passagieren im Jahr die Nummer eins am deutschsprachigen Markt, gestaltet ihr Wachstum laut eigenen Angaben "nachhaltig und verantwortungsvoll". Von den derzeit zwölf Schiffen der AIDA-Flotte verfügen drei über Landstromanschlüsse, weitere sechs werden auf Landstrom vorbereitet. Seit April 2017 kann die AIDAsol in Hamburg Altona während der Liegezeit über eine Landstromanlage zu hundert Prozent mit Ökostrom versorgt werden. Klingt gut, ist aber ganz offenbar nicht breitenwirksam, wie die Beobachtungen von Nabu zeigen.

Die Stadt Hamburg hat in Altona zwölf Millionen Euro in eine Landstrom-Anlage investiert und diese bereits in Betrieb genommen. "Von 190 Schiffen haben voriges Jahr genau zwei die Anlage genutzt", weiß Rieger.

Warum das so ist, ist leicht erklärt. Der saubere Landstrom ist für Schiffe teurer als der selbst gemachte aus den laufenden Dieselmotoren. "An Bord kostet die Kilowattstunde drei Cent, die saubere Energie vom Land 35 Cent", rechnet Rieger vor. Unter dem Strich geht es um riesige Summen. Denn auch wenn das Schiff steht, ist es ein Energiefresser. Das liegt daran, dass der Betrieb an Bord am Laufen gehalten werden muss: Die Küchen, Bars und Restaurants, die Freizeitparks an Deck, die Pools und Wellnessbereiche sowie die Suiten fressen Strom. Damit ist der Energiebedarf eines Schiffes mit 3000 Passagieren an Bord gut mit jenem einer Kleinstadt vergleichbar.

Hohe Investitionen

Ein anderer Punkt ist, dass Landanschlüsse in Deutschland zwar viel diskutiert werden, außerhalb von Europa aber kaum ein Thema sind. So kommt es, dass sich Reedereien derzeit oft noch gar nicht mit den Investitionen in diesem Bereich auseinandersetzen. Auch die Häfen umschiffen die dafür nötigen Investitionen lieber großräumig.

Auf der Forderungsliste der Umweltschützer an die Kreuzfahrtreeder steht der Umstieg von Schweröl auf einen vergleichbar sauberen Treibstoff wie Flüssiggas (LNG) oder schwefelarmen Diesel ganz oben. Dicht gefolgt vom Einsatz von Rußpartikelfiltern und Katalysatoren. Durchforstet man die Imagefolder der Traumschiff-Industrie, könnte man den Eindruck bekommen, dass das alles längst geschieht.

"Die AIDAprima und die AIDAperla sind die einzigen Kreuzfahrtschiffe weltweit, die dank eines Duel-Fuel-Motors während der Hafenliegezeit und somit rund 40 Prozent ihrer gesamten Betriebszeit ihre Energie aus LNG produzieren können", betont eine AIDA-Sprecherin. Damit schneiden die Schiffe in Umweltrankings auch gut ab. Nabu prangert aber an, dass der Konzern die für die gesamte Flotte versprochenen Rußpartikelfilter bis heute nicht in Betrieb genommen hat.

Zumindest bei den neuen Schiffen werden oft neue Umweltstandards gesetzt. Was bleibt ist das Problem der ungleich größeren Bestandsflotte.

Neue Spielregeln

Währenddessen gibt es entlang der Küsten verstärkt Emissionskontrollgebiete. Etwa entlang der Ost- und Nordsee. Auch im berühmten Geirangerfjord soll der Ausstoß von Nitrogenoxid und Schwefel verringert und das Leeren von Toilettenabfällen verboten werden. Ein entsprechendes Regelwerk wird bis Ende 2018 ausgearbeitet.