Umsatz und Ergebnis bei Borealis eingebrochen

In Österreich befürchten einige, dass die OMV in einer solchen größeren Konzernstruktur weniger zu sagen hätte und die Kontrolle über Borealis verlieren würde. Die teilstaatliche OMV hat die Mehrheit an dem Unternehmen 2020 um 3,8 Milliarden Euro gekauft. Damals monierten Kritiker, dass der Preis zu hoch gewesen sei. Für die OMV ist Borealis ein wichtiger Bestandteil der neuen Konzernstrategie.

Borealis hat die Konzernzentrale in Wien, beschäftigt rund 6.000 Leute und ist in mehr als 120 Ländern aktiv. Im Jahr 2022 wurde ein Nettogewinn von 2,1 Mrd. Euro erwirtschaftet. Borealis steht zu 75 Prozent im Eigentum der OMV, die restlichen 25 Porzent befinden sich im Eigentum der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).