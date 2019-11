"Ultraschnelles Internet": Was tun gegen falsche Werbeversprechen?

Die RTR bietet zum bestehenden Netztest unter netztest.at ab sofort eine neue, zertifizierte Tempo-Messung für Festnetz-Internet-Verbindungen an. Bei dieser zertifizierten Messung wird die tatsächliche Geschwindigkeit des Festnetz-Internetzugangs gemessen und zugleich dokumentiert. Dabei werden drei Messzyklen von jeweils mindestens zwei Stunden an drei verschiedenen Tagen durchgeführt.

„Mit unserem Test kann die tatsächliche Geschwindigkeit erstmals auch bewiesen werden“, erläutert Steinmaurer. Kunden hätten damit gegenüber ihrem Netzbetreiber gute Karten in der Hand und könnten sich damit auch an die Streitschlichtung der RTR wenden. Dort gab es im Vorjahr rund 130 Verfahren wegen zu langsamer Verbindungen via Festnetz oder Mobilfunk. Durch den neuen Test rechnet die Behörde mit einer Verdoppelung der Beschwerden.