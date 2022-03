Ukraine versucht, sich aus Energieabhängigkeit Russlands zu lösen

Der Anschluss der Ukraine an das europäische Stromnetz wäre aber auch mit Risiken verbunden. Nicht umsonst gibt es für die Sicherheit im europäischen Netz viele Tausend Seiten Regelwerk. Rein technisch ist der Notanschluss zu stemmen, er würde das ukrainische Netz stabilisieren, sagen Experten. Aber man müsste immer eine Hand am Schalter haben. Würde das Netz in der Ukraine zusammenbrechen, müsste man sie so schnell wie möglich abnabeln. Sonst könnte ein Blackout in Europa folgen.