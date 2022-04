Laut der Internationalen Energieagentur und den (in Englisch dokumentierten) Angaben der ukrainischen Statistikbehörde betrug der Anteil von Kohle in den Jahren vor dem Krieg im Schnitt 35 Prozent.

Die Ukraine hat die sechstgrößten Steinkohle-Reserven der Welt. Russland liegt auf Platz drei.

Der Abbau der Kohle ist seit 2014 schwierig. Denn die größten Vorkommen befinden sich im Donbass.

Unter anderem in den Oblasten Donezk und Luhansk. Also genau in den Regionen, wo es schon vor dem Krieg ständig Kämpfe zwischen der Ukraine und Russland-freundlichen Separatisten gab.

Russen-Gas für die Ukraine?

Gas hat beim Energiemix durchschnittlich den ähnlichen Anteil wie Kohle. Beim Gas heißt der Lieferant aber seit 2014 nicht mehr Russland.