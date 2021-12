Türkische Lira fällt vor Zentralbankentscheid weiter

Die türkische Lira ist am Vortag der Zentralbankentscheidung über die türkische Geldpolitik weiter gefallen. Der Kurs erreichte am Mittwoch ein neues Rekordtief - 14,7 Lira waren für einen Dollar nötig, 16,17 Lira für einen Euro. Damit hat die türkische Währung seit Beginn des Jahres knapp 50 Prozent ihres Wertes eingebüßt, allein im November waren es 30 Prozent. Am 1. Jänner lag der Kurs noch bei 7,43 Lira für einen Dollar.