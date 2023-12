Türkei: Mehr als 60 Prozent Inflation

Die Inflation in der Türkei hält sich trotz einer strafferen Geldpolitik der dortigen Notenbank auf sehr hohem Niveau.

Im November stiegen die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um knapp 62 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte. Damit bewegt sich die Geldentwertung in etwa auf dem Niveau der beiden Vormonate. Analysten hatten mit einer etwas höheren Rate gerechnet.

