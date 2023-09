Kehrtwende bei "Zinsfeind" Erdoğan: "Strikte Geldpolitik" soll Inflation drücken

Verbraucherpreise stiegen um durchschnittlich 58,94 Prozent

Steuererhöhungen und die Abwertung der Landeswährung Lira haben die Inflation im August wieder in die Höhe getrieben. Die Verbraucherpreise stiegen um durchschnittlich 58,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ermittelte. Der Abbau der Inflation werde einige Zeit dauern, räumte Finanzminister Mehmet Şimşek ein. "Wir sind geduldig." Die Regierung in Ankara hat die Inflation mit angeheizt: So hob sie beispielsweise die Mehrwertsteuer von 18 auf 20 Prozent an. Auch Unternehmenssteuern wurden heraufgesetzt, ebenso die auf Benzin und Diesel. Mit den erhofften Mehreinnahmen soll der Wiederaufbau nach dem verheerenden Erdbeben im Februar finanziert werden.

Daneben hat die Talfahrt der Lira die Inflation befeuert, Importe werden dadurch teurer. Der Kurs ist in den vergangenen zwei Jahren zum Dollar um rund 70 Prozent eingebrochen. Die striktere Geldpolitik soll die Währung wieder attraktiver machen für Anleger und den Kursverfall stoppen.

