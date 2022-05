Türkei leidet unter Ausbleiben russischer Touristen

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wird sich Experten zufolge stark auf den Tourismus in der Türkei auswirken. Von zu Jahresbeginn prognostizierten 7 Millionen russischen Touristen erwarte man nun nur 3 Millionen, sagte Mehmet Isler, stellvertretender Vorsitzender des türkischen Hotelierverbands (Türofed), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. 2021 zählte die Türkei 4,7 Millionen russische und 2 Millionen ukrainische Touristen.

Die türkische Tourismus-Branche, in den vergangenen zwei Jahren durch die Corona-Pandemie ohnehin getroffen von ausgebliebenen Besuchern, hatte heuer auf Erholung gehofft.

Die Türkei steckt außerdem in einer Wirtschaftskrise, die mit starken Preiserhöhungen einhergeht - was auch den Geldbeutel vieler Urlauber in dem Land schmälert. Die meisten Touristen kamen 2021 aus Russland in die Türkei. Ukrainer machten nach deutschen Touristen die drittgrößte Gruppe aus.