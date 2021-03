Reisebranche drängt auf Tests statt Quarantäne

Spanien steht in der Liste der beliebtesten Sommerflugdestinationen ganz oben. Aber kann man derzeit überhaupt einreisen? „Ja, ohne Quarantäne. Man muss sich nur vorregistrieren“, erläutert Martinek. Und freilich braucht man einen negativen PCR-Test. Nicht ganz so unkompliziert funktioniert die Rückreise. „Da müssen Sie dann in Österreich in Quarantäne.“ Um diese Jahreszeit laufen normalerweise die Buchungen für den Sommer auf Hochtouren. Kein Wunder also, dass immer mehr Tourismus-Länder Lockerungen der Corona-Bestimmungen in Aussicht stellen. Sowohl aus Griechenland wie auch aus Spanien kommen Signale, dass der Sommerurlaub für jene, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind, ohne Quarantäne im Urlaubsland möglich sein wird. Ähnliche Signale kommen von den Balkanländern. Selbst Boris Johnson gab kürzlich einen ambitionierten Fahrplan zur Normalität bekannt: Bis 21. Juni sollen alle Corona-Einschränkungen Geschichte sein. Vorausgesetzt, das Infektionsgeschehen lässt es zu.

Währenddessen lobbyiert die TUI bei der – heuer virtuell stattfindenden – Reisemesse ITB dafür, dass die Deutschen zu Ostern nach Mallorca fliegen können.

Die Zeiten der spontanen Reisen sind vorbei. Mit Reisetipps tun sich selbst Reiseexperten schwer. Welche Destination in Frage kommt, wird zu einem erheblichen Teil davon abhängen, wie viel Unbill man bereit ist, vor und nach der Reise in Kauf zu nehmen.