Trump und deutsches Ampel-Aus werfen Schatten auf heimische Wirtschaft

Österreichs Wirtschaft wird auch in den nächsten Jahren nur verhalten wachsen. Von 2025 bis 2029 rechnet das Wifo mit einem durchschnittlichen jährlichem Wachstum von 1,3 Prozent . Etwas schwächer als der Euro-Raum, wie Wifo-Chef Gabriel Felbermayr am Donnerstag bei der Präsentation der Mittelfristprognose sagte.

Unsicherheiten

Eine künftige Trump-Regierung in den USA führe vor allem zu Unsicherheiten, sagte der Wifo-Chef. Was genau kommen werde, wisse niemand. Wer auf einen Exportboom gehofft habe, sei jetzt angesichts der von Trump angedrohten Zölle aber realistischer.

Zoll-Drohungen würden in der Regel ausreichen, damit Unternehmen darüber nachdenken, ihre Produktion für den US-Markt in das Land zu verlagern. In Trumps erster Amtszeit sei das auch bei vielen österreichischen Firmen der Fall gewesen, sagte der Wifo-Chef.

Schlechtere Karten

Die Abhängigkeit von den USA habe seit der ersten Amtszeit Trumps aber im Technologiebereich ebenso zugenommen wie im Außenhandel: “Die Karten Europas sind schlechter geworden.”

Die USA sei bei weitem Europas wichtigster Wirtschaftspartner. Für Österreich liegen die USA nach Deutschland mit einem Exportvolumen von 14,8 Mrd. Euro auf Rang zwei. Ziel müsse es sein, mit Trump in Dialog zu kommen. Auch in der Sicherheitspolitik tun sich Fragen auf. Wenn das Schutzschild der USA über Europa wegfalle, werde es dramatisch teurer.

Ampel-Aus "zur Unzeit"

Das Aus der deutschen Ampel-Koalition, nach der Entlassung von Finanzminister Christian Lindner durch den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch kommt für Felbermayr "zur Unzeit". Denn gerade in einer Situation in der aus den USA Ungemach komme und die europäische Wirtschaft schwächle, bräuchte es eine starke Regierung in Berlin. Stattdessen seien in den nächsten Monaten Wahlkampf und schwierige Koalitionsverhandlungen zu erwarten.