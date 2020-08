Trotz Krise: Mexiko lockt heimischen Auto-Zulieferer

Die weiteren Standorte Pollmanns befinden sich in Nordamerika in der Nähe von Chicago, in China und in Tschechien. Der Standort in Nordamerika wird laut Firmenangaben durch die Neueröffnung in Mexiko nicht berührt.

Das Unternehmen hält aktuell laut eigenen Angaben bei rund 1.700 Mitarbeitern und erzielte im Vorjahr einen Umsatz von gut 181 Millionen Euro. Bei Schiebedach-Kinematiken und elektromechanischen Türschlossgehäusen ist Pollmann laut eigenen Angaben Weltmarktführer.

Attraktives Mexiko

Mexiko sei für Zulieferbetriebe in der Automobilbranche ganz allgemein aufgrund der geografischen Nähe zu den USA sowie den Handelsabkommen ein „sehr interessanter Standort“, heißt es dazu von der Wirtschaftskammer Österreich auf Nachfrage des KURIER.

Zu den wichtigsten Standorten für automotive Zulieferunternehmen zählen neben Mexiko China, Russland, USA, Indien sowie Südostasien.

Innerhalb Europas haben laut Wirtschaftskammer die meisten österreichischen Autozulieferer in Deutschland, Italien, Tschechien, der Slowakei, Bulgarien, Frankreich, Spanien und Ungarn Produktionsstätten bzw. Niederlassungen.

Einen Rückgang der Zahl an Produktionsstätten oder Niederlassungen von österreichischen Zulieferern zur Automobilbranche im Ausland bemerkt man bei der Wirtschaftskammer nicht.