Tesla und Porsche sind die Krisengewinner in der Autobranche

Sehr erstaunlich ist dabei die Entwicklung von Tesla im Vergleich zu BMW, Audi, oder Mercedes. Das Start-up aus den USA stellt in der Krise mit enormen Investitionen in neue Werke die etablierten Premiumhersteller in den Schatten. Nur Porsche konnte sich im 1. Halbjahr 2020 mit Tesla messen. Mit einem Gewinn pro Fahrzeug von durchschnittlich 2.890 Euro ist Tesla weit von den anderen Premiumherstellern – mit Ausnahme von Porsche – entfernt. Tesla ist, wie Porsche, klarer Gewinner in der Krise. Während die meisten Autobauer ihre Produktionskapazitäten verkleinern, setzt Tesla auch in der Krise ein gewaltiges Wachstumsprogramm um.