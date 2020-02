Trotz Fridays for Future: Imbissstände und Billigmode im Anmarsch

Die Händler bremsen in Österreich bei der Expansion. Glaubt man den Statistiken der Marktbeobachter von RegioData, stehen in Österreich aktuell fünf Mal so viele Standorte leer, wie neue Geschäftslokale gesucht werden.

Die Zeiten, in denen neue Fachmarktzentren und Shoppingcenter in der Pipeline waren, sind damit mehr oder weniger Geschichte. "Die Verantwortlichen für die Raumordnung stellen das gerne als ihren Erfolg dar. Es gibt aber schlicht keine Nachfrage in der Projektentwicklung, weil neue Flächen nicht vermietbar sind", sagt Wolfgang Richter, Geschäftsführer des Standortberaters RegioPlan. Gefragt sind vor allem Geschäftslokale in Top-Einkaufsstraßen und Einkaufszentren, während in den sogenannten B-Lagen mit weniger Kundenfrequenz gähnende Leere herrscht. Experten schätzen, dass landesweit rund 5.000 Geschäftslokale leer stehen.

Ein genauerer Blick in die jährliche Erhebung von RegioData legt allerdings auch den Schluss nahe, dass Konsumenten nicht immer das kaufen, was sie in Umfragen gerne angeben. Während Umweltschutz, Fridays for Future, der Trend hin zu mehr Bio, Regionalität und veganer Ernährung scheinbar omnipräsent sind, zählt bei der Kaufentscheidung offenbar weniger das gute Gewissen als der niedrige Preis.