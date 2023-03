Trittbrettfahrer: Hohe Gewinne der Unternehmen treiben die Inflation

Die Löhne hinkten der Teuerungsrate dagegen hinterher. Daher hätten Beschäftigte seit 2021 fünf Prozent ihres Lebensstandards eingebüßt. Damit unterscheidet sich die aktuelle Inflationswelle von derjenigen der 1970er-Jahre, die meist als Referenz herangezogen wird. Damals trieben hohe Lohnzuwächse die Preise. "Der öffentliche Diskurs ist bis zu einem gewissen Grad losgelöst von dem, was da draußen tatsächlich passiert", moniert Philipp Heimberger, Volkswirt des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw).

In den Köpfen der EZB-Führung scheint dies aber noch nicht angekommen zu sein. Notenbank-Chefin Christine Lagarde erwähnte Löhne in ihrer jüngsten Pressekonferenz 14-mal, Firmengewinne dagegen überhaupt nicht. Ihr Vize Luis de Guindos warnte vor überzogenen Lohnforderungen der Gewerkschaften. "Man sieht eine deutliche Abneigung gegen die Diskussion über Gewinne", sagt Wirtschaftsprofessorin Daniela Gabor von der University of West England in Bristol. Das zeige, dass die Geldpolitik darauf ziele, Firmengewinne und Kapital zu schonen.

Aus der EZB-Führungsriege haben bisher lediglich Fabio Panetta und Mario Centeno steigende Gewinnmargen der Unternehmen ins Gespräch gebracht. Dieses Thema könnte den Befürwortern einer lockereren Geldpolitik Argumentationshilfen gegen weitere Zinserhöhungen liefern.