Traum vom Luxusauto aus Österreich hat juristisches Nachspiel

In der "Produktionshalle" in der Reitschulgasse in Villach sollen vom Masseverwalter lediglich zwei alte Kaffeemaschinen "gefunden" worden sein. Auch ein vom Insolvenzverwalter beauftragter Sachverständiger sei nicht erfolgreich gewesen. Er habe in Deutschland vergeblich nach Vermögenswerten gesucht.

Und das wenige Vermögen, das vorhanden hätte sein können – etwa die Karosserien der beiden Vorführautos mit einem Gesamtwert von rund 10.000 Euro – konnte vom Masseverwalter auch nicht zu Geld gemacht werden. Die Hispano-Suiza-Verantwortlichen sollen die Teile verkauft haben, nach Eröffnung des Konkursverfahrens.

Pompöse Eröffnung

Dabei hat alles vielversprechend begonnen: 50 Autos, jedes 1085 PS stark und rund 2,2 Millionen Euro teuer, sollten jährlich in der Draustadt gefertigt werden, schreibt die Zeitung weiter. Das wurde bei der pompösen Eröffnung im März 2019 verkündet.

Lokale und überregionale (Polit-)Prominenz drängte sich um die beiden "Vorführmodelle" des Maguari HS1 GTC. Aber die Autos, mit denen man "Lamborghini und Bugatti Konkurrenz" machen wollte, waren Fassade. Einigermaßen echt waren nur die Karosserien bzw. Teile davon.