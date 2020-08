Transportbranche weltweit unter Zugzwang

Stattdessen sollten die Firmen laut BCG „in die Offensive gehen“, um die Chancen nicht zu verpassen, die die unvermeidbaren Umwälzungen bieten. In Anbetracht der langen Lebenszyklen in der Branche gelte es, keine Zeit zu verlieren, wenn die Reduktionsziele bis zum Jahr 2030, und in weiterer Folge bis 2050, erreicht werden sollen.

Potenziale

Die größten Einsparungen bringen laut Studie bislang die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Das größere Potenzial liege erwartungsgemäß allerdings in neuen und zu entwickelnden Technologien. Dazu gehören unter anderem neue Treibstoffe, Abgasreinigung sowie Digitalisierung und Robotik. Für ein -neurales Geschäftsmodell werden außerdem Kompensationsgeschäfte wie etwa das Pflanzen von Bäumen empfohlen.