Touristiker: "Können nicht ewig am Tropf der Politik hängen"

Aber was würde helfen? Geht es nach den Vorstellungen von Braun, sollten die Unternehmer das Heft wieder selbst in die Hand nehmen. „Sie gingen unter falschen Voraussetzungen in die Hilfsprogramme. Stellt man ihre Finanzsituation zum Ausbruch der Krise als letzte Staatshilfe wieder her und lässt sie unternehmerisch entscheiden, ist am meisten geholfen“, meint Braun. Wie die Betriebe damals finanziell da gestanden sind, sei ja in den Büchern klar ersichtlich. „Wir können nicht ewig am Tropf der Politik hängen. Das kann sich kein Staat leisten.“

Übrigens finden Hotels trotz allem Käufer. Die Wiener Immobilien- und Garagendynastie Breiteneder hat das Ringstraßenhotel The Ring um knapp 29 Millionen Euro gekauft, berichtet das Wirtschaftsmagazin Gewinn. Ob es ein Hotel bleibt, bleibt abzuwarten.