Deutsche sorgen für Rekordbilanz

Schon relativ gut aufgestellt ist das Urlaubsland Österreich in Osteuropa. Im Winter steht Österreich in der Beliebtheitsskala an erster Stelle, im Sommer fehle es aber noch an vermarktbaren Produkten. Diese Woche ging in Wien die von der ÖW organisierte Fachmesse atb-sales über die Bühne. 300 österreichische Unternehmen – von Hotelbetreibern bis zu Urlaubsregionen – haben sich mit rund 450 internationalen Einkäufern der Reisebranche getroffen, um ihre Geschäfte anzukurbeln.

Die gute Tourismusbilanz 2013 hat Österreich vor allem einer Nation zu verdanken – den Deutschen. Knapp 40 Prozent der Gästenächtigungen entfallen auf das Nachbarland. „Wir sind glücklich, dass wir wieder um 1,2 Millionen mehr deutsche Nächtigungen haben“, betont Tourismusobmann Hans Schenner. In den vergangenen zwei Dekaden war die Entwicklung meist rückläufig. 1992 wies die Statistik noch knapp 65 Millionen Übernachtungen deutscher Gäste aus, im Vorjahr waren es knapp 51 Millionen. Kompensiert wurde das Minus vor allem mit inländischen Gästen (plus 5,1 Millionen Übernachtungen im selben Zeitraum). Vielen Hoteliers hat zu einem guten Teil die neue Reiselust in Zentral- und Osteuropa die Auslastung gerettet. Unterm Strich haben Gäste aus CEE ihren Marktanteil im Zeitraum 1992 bis 2013 von 1,5 auf knapp acht Prozent ausgebaut.