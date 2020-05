Reiselust der Österreicher steigt wieder: Städteurlaub in, Aktivurlaub out

Die Österreich Werbung will nun verstärkt in China und Südkorea um Touristen werben und überlegt, demnächst auch am indonesischen Markt aktiv zu werden. „Wir versuchen, den Fuß in die Tür zu bekommen“, sagt ÖW-Chefin Petra Stolba. Derzeit kommen knapp drei Viertel der Österreich-Urlauber aus Deutschland, Österreich oder den Niederlanden.

Den IHS-Prognosen, wonach heuer weniger Deutsche nach Österreich kommen werden, weil der Konjunkturmotor im Nachbarland wieder anspringt und die Deutschen wieder weitere und längere Reisen machen würden, schenken weder Stolba noch Tourismusobmann Hans Schenner Glauben. Schenner: „Wir verlieren sicher nicht. In der Krise sind die Deutschen verstärkt am Heimmarkt geblieben, jetzt werden sie wieder mehr nach Österreich fahren.“