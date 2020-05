Winter ist ein "Massengeschäft"

Die deutschen Urlauber sind Österreich in der Krise treu geblieben. Zeit zum Zurücklehnen bleibt den Hoteliers aber keine. „Springt die Konjunktur wieder an, fahren die Deutschen wieder weiter weg“, prophezeit Christian Keuschnigg, Leiter des Instituts für Höhere Studien (IHS), am ÖHV-Hotelierkongress in Wels. Statt mit dem Auto in die Berge zu fahren, werden wohl viele wieder einen Flug nach Mallorca buchen. Keuschnigg geht davon aus, dass bereits 2014 und 2015 weniger deutsche Gäste nach Österreich kommen werden (Minus 0,1 bzw. 1,1 Prozent). Das wird in der Bilanz Spuren hinterlassen. Denn auch wenn gerne über mehr Urlauber aus Russland und Osteuropa gejubelt wird, entfallen knapp 40 Prozent der Übernachtungen auf deutsche Urlauber.