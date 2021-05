Tourismus: Warum man den Winter nicht mehr ausbaden kann

Kaum eine andere Branche ist so von der Pandemie ausgebremst worden wie die Tourismus- und Freizeitwirtschaft. In normalen Jahren trägt sie 15 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei, davon konnte zuletzt keine Rede sein. „Wertschöpfungsmäßig hat der Tourismus im Vorjahr deutlich mehr als ein Drittel eingebüßt“, sagt Fritz. Und damit wesentlich mehr als die Gesamtwirtschaft (rund sieben Prozent).

Im Bundesländervergleich ist die volkswirtschaftliche Bedeutung des Tourismus freilich unterschiedlich stark ausgeprägt. So hängen laut den Berechnungen der UniCredit Bank Austria in Wien nur vier Prozent der Wirtschaftsleistung am Tourismus, in Tirol sind es dagegen um die 15 Prozent.