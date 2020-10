Tourismus: Urlaubsgutschein für alle wird nicht reichen

Ob die Wintersaison ein Erfolg oder ein Bauchfleck wird, wird allerdings auch ganz wo anders entschieden. Dort, wo die Reisewarnungen ausgesprochen werden. Bleibt die Corona-Ampel auf Rot, wird es in vielen Tourismusorten dunkel bleiben. Ob eine Vorverlegung der Sperrstunde – so wie sie in Tirol, Salzburg und Vorarlberg gerade getestet wird – gegensteuern kann, ist in der Branche heftig umstritten. Seeber hält nichts davon, im Gegenteil. „Eine Vorverlegung auf 22 Uhr ist Gift für uns, es ist geschäftsschädigend.“ Er bezweifelt zudem, dass die vorgezogene Sperrstunde überhaupt dazu beiträgt, die Zahl der Neuinfektionen zu senken. „Die Leute sagen die Feierlichkeit im Lokal ab und lassen sich das Catering nach Hause kommen. Und dort ist dann alles wurscht“, erzählt er aus der Praxis.

Gewerkschafter Hebenstreit hat gestern übrigens auch eine Urlaubs- und Abfertigungskasse für die Tourismuswirtschaft vorgeschlagen – nach dem Vorbild der Baubranche, für die es die BUAK (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse) gibt. Davon hält der Tourismusobmann wenig. „Meines Erachtens ist das für den Tourismus nicht geeignet und würde nur noch mehr Bürokratie, aber keine Vorteile bringen.“