Wie Spanien mit dem Massentourismus klar kommen will

Die Ausländer, so sehr man von ihnen profitiert, werden auch für Staus, Lärm und Schmutz verantwortlich gemacht. So gut wie alle spanischen Regionen haben sich deshalb der Nachhaltigkeit und einem ressourcenschonenden Tourismus verschrieben. Das zeigt sich eindrucksvoll auf der ITB, der weltgrößten Tourismusfachmesse in Berlin.

Marga Prohens, Regionalpräsidentin von Mallorca, dem führenden Urlaubsziel Spainens, stellte in Berlin - stellvertretend für andere Regionen - einen Pakt des Wandels vor. Er soll in einem breit angelegten Dialog- und Transformationsprozess das Wohlergehen von Einwohnern und Besuchern in Einklang bringen. 140 soziale, wirtschaftliche und politische Einrichtungen sind beteiligt. Sie arbeiten an gemeinsamen Zielen und Maßnahmen. "Alles, was wir tun, berücksichtigt die Nachhaltigkeit und das Wohlergehen der Einwohner und bietet den Besuchern das beste Erlebnis", sagt die konservative Politikerin Prohens.