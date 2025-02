Wirtschafts-Vorbild: Wie Spanien vom Sorgenkind zum Vorzeigeland wurde

Der Aufschwung in Spanien hat tatsächlich mehrere Gründe, schildert Richard Bandera, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Madrid.

So hat Spaniens Regierung unter dem Sozialisten Pedro Sanchez schneller als andere Regierungen mit einem Gaspreisdeckel die Energiepreiskrise in den Griff bekommen. Aufgrund der Logik des europäischen Strommarktes (Stichwort: "Merit-Order") wurde so auch ein extremer Anstieg der Strompreise vermieden. Die Verfügbarkeit günstigerer Energie für Unternehmen und Haushalte rührt auch vom hohen Anteil erneuerbarer Energie in Spanien her.

Wettbewerbsfähigkeit gestiegen

Letztlich bewirkte die schneller gesunkene Teuerung dann auch geringere allgemeine Lohnerhöhungen. Bandera: "Das hat die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der spanischen Wirtschaft noch einmal gestärkt. Wobei man dazu sagen muss, dass die spanischen Löhne schon vorher um 30 Prozent unter dem österreichischen Durchschnitt lagen."