Spanien sucht dringend Arbeitskräfte - und erleichtert jetzt die Einwanderung

Dabei geht es auch um wirtschaftliche Überlegungen. Ob der Kellner aus Venezuela oder die Pflegerin aus Bolivien: Arbeitskräfte aus dem Ausland werden in vielen Branchen dringend gebraucht. Laut einer Studie der spanischen Bank wird der Bedarf in Zukunft steigen – trotz der vergleichsweise hohen Arbeitslosenquote von elf Prozent: Um das spanische Sozialsystem nicht zu gefährden, brauche das Land bis 2053 zehn Millionen Zuwanderer mehr.

In den nächsten drei Jahren werde so der Arbeitsmarkt für 900.000 Migrantinnen und Migranten geöffnet. „In einem Europa, das sich zunehmend abschottet, setzen wir weiter auf Inklusion und Integration – über einen vereinfachten Zugang zum Arbeitsmarkt“, sagt Pilar Cancela, Staatssekretärin für Migration.

Die Wirtschaftsdaten sprechen dafür. Denn Spanien, das in den letzten zwei Jahren eine Million Menschen aufgenommen hat, boomt. Um 3,4 Prozent ist die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahrsquartal gestiegen, mehr als in irgendeinem anderen europäischen Land. Neben der billigen Energie – Strom kostet im Vergleich zum restlichen Europa im Schnitt zwanzig Prozent weniger – und dem anhaltenden Tourismus-Boom sehen Experten einen Grund dafür in der Einwanderung.

Vom Transitland zur Zieldestination

Die Migration sei für die Hälfte des Wachstums verantwortlich, sagt Raymond Torres vom Thinktank Funcas: „Sie kurbeln als Verbraucher den Konsum an und sind gleichzeitig wichtige Produktivkräfte.“ Die guten ökonomischen Aussichten wiederum lockten weitere Menschen an. „Spanien hat sich in den letzten Jahren von einem reinen Transitland zu einer Zieldestination entwickelt“, so Staatssekretärin Cancela.