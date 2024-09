Arbeitslosenquote: Sollte sich Österreich an Spanien orientieren?

Babler lobt zudem die sinkende Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, die in Österreich gleichzeitig steige. Aber lassen sich die Arbeitslosenquoten beider Staaten überhaupt seriös vergleichen?

Bei der Arbeitslosenquote liegt Österreich laut AMS an zehnter Stelle in der EU und unterhalb des EU-Durchschnitts von 6 Prozent. Bei der Jugendarbeitslosigkeit liegt man gar an vierter Stelle – der EU-Durchschnitt beträgt 14,5 Prozent.

Was stimmt: Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges Anfang 2022 hat sich Österreich etwas verschlechtert und Spanien etwas verbessert. Das im EU-Vergleich zuletzt starke Wirtschaftswachstum in Spanien hat dazu geführt, dass in den vergangenen Jahren viele Jobs geschaffen werden konnten. Dieser Trend ist in Spanien aber nicht mit Beginn der Teuerungsbekämpfung eingetreten, sondern lässt sich seit 2013 beobachten, als die Arbeitslosenquote mit schwindelerregenden 26 Prozent ihren Höhepunkt erreicht hatte.