Comeback von Cem Kinay: Was der Tourismus-Pionier in Österreich plant

„Alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, ist in Österreich passiert. Daher habe ich eine starke emotionale Bindung zu diesem Land. Ich bin jetzt 66 und möchte in meinem letzten Lebensabschnitt in Österreich leben und noch einmal etwas aufbauen. Etwas Neues, so wie damals Magic Life“, erklärt Kinay im Gespräch mit dem KURIER, dem er exklusiv seine Pläne verrät.

Er war einer der innovativsten Unternehmer in Österreich und baute das größte Tourismus-Imperium des Landes auf. 2005 verließ Cem Kinay die Alpenrepublik nach dem Verkauf an den deutschen Reisekonzern TUI. Seit Juni ist er wieder zurück. Und hat viel vor.

Der in Istanbul geborene Selfmade-Unternehmer ist wieder ins Tourismus-Geschäft eingestiegen und arbeitet am Aufbau einer kleinen Gruppe aus Schloss- und Stadthotels. „Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema Heritage, dem kulturellen Erbe, beschäftigt“, erzählt Kinay. Heritage-Hotels sind Unterkünfte in geschichtsträchtigen Gebäuden, etwa in Schlössern. In Österreich verfallen zahlreiche Schlösser vor sich hin.

Kinay möchte solche Gebäude sanieren und zu Hotels umbauen. Ein teures Unterfangen, das Kosten-Risiko ist hoch. „Das ist mir bewusst, ich möchte es trotzdem versuchen“. Seit Juni führt Kinay konkrete Gespräche mit Eigentümern, einige Projekte seien bereits in der Due-Diligence-Phase, bald schon soll es erste Ergebnisse geben. Außerdem will Kinay in die Stadthotellerie einsteigen, in der Wiener City hat er derzeit zwei Projekte im Fokus. Ihm schweben Hotels „der anderen Art“ vor. „Im Tourismus muss man die Leute begeistern können“, war immer sein Credo. „Was also kann ich anders machen, um die Leute zu begeistern“. Kinay will sich auf drei Trends konzentrieren, die er für zukunftsträchtig hält: Gastronomie, Gesundheit und Kunst- und Kultur. Diesmal will Kinay „nicht alleine arbeiten, sondern in einem Konsortium mit externen Partnern“. Mit Branchen-Experten und Finanz-Investoren. Plan ist, die Immobilien zu erwerben und selbst zu betreiben oder zu verpachten. Wie fühlt man sich, nach langer Zeit in den USA und in der Türkei, wieder in Österreich zurück? „Österreich ist ein kleines Land, aber sehr stark. Ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein“, sagt Kinay, der sowohl die rot-weiß-rote als auch die türkische Staatsbürgerschaft hat. Seine Frau, die türkische Filmproduzentin Elif Dagdeviren, entschied sich, nach Wien mitzukommen.