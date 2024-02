Totgesagte leben länger: 1,4 Milliarden Investments in Standort Österreich

Damit siedelten sich zwar weniger ausländische Firmen in Österreich an als im Jahr davor (2022: 358), die Investitionssumme erhöhte sich jedoch deutlich (2022: 491 Mio. Euro). Grund sind wenige, aber sehr große Investments wie jene des japanischen Pharmakonzerns Takeda. Auch die Zahl der Beratungen der ABA stieg spürbar an, 2022 lag sie bei 7.964.

Die ABA ist für die Vermarktung des Wirtschaftsstandorts Österreich zuständig und berät kostenlos internationale Unternehmen und Investoren, die an einer Betriebsansiedlung in Österreich interessiert sind. Sie ist eine Tochter des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums und steht damit zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes.

Der Rechnungshof hat die Tätigkeiten der ABA zuletzt durchleuchtet und festgestellt, dass die Agentur durch das Ministerium überbudgetiert wird. Von 2018 bis 2023 sei das Budget um gut 80 Prozent auf 9,08 Mio. Euro angeschwollen, der tatsächliche Aufwand sei aber nur im Jahr 2021 über den genehmigten Geldmitteln gelegen. Auch eine längerfristige Marketingstrategie fehle der ABA, bemängelte der Rechnungshof.

ABA-Chef René Tritscher nahm jetzt zu den Kritikpunkten Stellung. Von einer Überbudgetierung könne keine Rede sein, sagte er zum KURIER. Die budgetäre Planbarkeit sei in Corona-Zeiten besonders schwierig gewesen, außerdem seien in den vergangenen Jahren viele neue Aufgaben für die ABA hinzugekommen. Überschüssige Mittel hätten man immer auf den Euro genau an das Ministerium zurückgezahlt. "Diese Kritik sehen wir daher sehr gelassen", so Tritscher.

Auch der Vorwurf zu viel an Berater bezahlt zu haben, gehe ins Leere. Alle Zahlungen seien völlig vertragskonform erfolgt. Der Rechnungshof habe keinen einzigen Fall nennen können, wo dies nicht der Fall gewesen sei, so Tritscher.