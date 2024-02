Schweizer Pharmariese Novartis investiert massiv in Tirol

Großinvestments in Österreich in Höhe mehrerer Hundert Millionen Euro kommen nicht jeden Tag vor und sind aus wirtschaftlicher Sicht durchaus Anlass zur Freude. Und so traten am Donnerstag Bundeskanzler Nehammer, Wirtschaftsminister Kocher und der Tiroler Landeshauptmann Mattle in Wien vor die Kameras, um ein 500-Millionen-Projekt des Schweizer Pharmagiganten Novartis zu begrüßen.

Durchaus passend zur inhaltlichen Präsentation von Novartis-Produktionschef Steffen Lang wurde der Apothekertrakt des Schlosses Schönbrunn für die Pressekonferenz gewählt. Lang erläuterte den geplanten Ausbau der Zellkulturtechnologie in Österreich. Die besagte Investition in Kundl und Schaftenau stärke die Position von Novartis Österreich als einem der führenden Biotech-Standorte in Europa. Die anwesenden Politiker nickten freudig und bilanzierten politisch jüngst gesetzte Schritte wie die Pflegereform und kündigten weitere Verbesserungen der Standortattraktivität an, etwa die Senkung der Lohnnebenkosten.

Kocher sagte, Österreichs Forschungsquote sei knapp hinter Belgien und Schweden die bereits dritthöchste in Europa. Klares und auch erreichbares Ziel sei es, die Nummer 1 zu werden.

Frisches Geld Konkret investiert Novartis 250 Mio. Euro in eine Anlage in Kundl, die bis Herbst 2025 fertiggestellt werden soll und 180 neue Arbeitsplätze in Produktion, Qualität und Support schafft. In Schaftenau wird die bereits geplante Investition von rund 250 Mio. Euro mit 165 zusätzlichen Arbeitsplätze noch in diesem Sommer abgeschlossen.

Novartis-Manager Lang betonte auf Nachfrage, dass es sich bei der Gesamtinvestition von 500 Millionen um „neue“ und nicht bereits bekannte Mittel handle. Außerdem stelle die Summe einen durchaus „signifikanten Anteil“ der jährlichen Novartis Gesamt-Investitionen in das weltweite Produktionsnetzwerk mit 35 Standorten dar. Durchschnittlich gebe Novartis hier rund 900 Millionen Euro pro Jahr aus. Das Unternehmen ist freilich kein Einzelfall in Österreichs Pharmaindustrie.