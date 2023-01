Novartis-Chef: "Medikamentenengpass auf europäischer Ebene regeln"

Michael Kocher ist Chef von Novartis-Österreich. Der Hauptstandort ist das Sandoz-Werk in Kundl, der einzige große Standort in Europa mit Produktion von Antibiotika und Penizilline. In Österreich werden knapp 200 Mio. Packungen produziert und nach Europa und andere Orte der Welt geliefert. Die Exportquote liegt bei über 90 Prozent.